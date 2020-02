© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato a DAZN tornando anche sul periodo di Liverpool: "All’inizio è stato difficile, mi sono adattato piano piano ma fortunatamente c’erano molti spagnoli in rosa e anche mister Benitez. I primi due anni sono stati duri, a volte credevo di non farcela. A poco a poco le cose sono cambiate. Ho trascorso dieci anni lì, ho solo bei ricordi. Ho il record per presenze tra i brasiliani, ma credo che Firmino mi supererà perché gioca 50 partite a stagione. Mi fa piacere, è un ragazzo incredibile".