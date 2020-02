© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio con scadenza contratto nel 2022, ha parlato di futuro a DAZN: "Mi piacerebbe tornare in Brasile da famiglia e amici ma i problemi di sicurezza nel Paese mi scoraggiano per il momento. Mi mancano i pranzi con famiglia e amici ma non si può avere tutto, io qui sto benissimo e sono felice di ciò che ho raggiunto".