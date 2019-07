Lucas Leiva: "Mister Inzaghi è il simbolo della Lazio, per me è importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo, il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato anche dell'importanza del tecnico biancoceleste: "Quanto è importante Inzaghi per questa Lazio? Il mister è il simbolo della Lazio, era qua anche da giocatore. Per me è stato importante, mi ha dato la possibilità di giocare, credendo nelle mia qualità. Speriamo di continuare a vincere".

Due anni fa sei arrivato alla Lazio, contento della scelta fatta?

"Dopo 10 anni a Liverpool, ho fatto una delle scelte più importante della mia vita. Mi sono trovato subito bene, così come la mia famiglia a Roma. Penso che la mia decisione abbia funzionato, spero anche per la società".

