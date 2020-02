© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato a DAZN soffermandosi anche sul momento dell'approdo in maglia biancoceleste: "Quando ti senti valorizzato nella tua squadra, reinventi te stesso. Ho riscoperto me stesso qui e la mia famiglia è felice, il che aiuta molto. A poco a poco ho dimostrato il mio valore, avevo grandi aspettative come i tifosi perché arrivavo da un grande club come il Liverpool. Non mi immaginavo sarebbe andata così bene".