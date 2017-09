Lucas Leiva: "Seleçao? Devo fare una buona stagione con la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato della Seleçao a Fox Sports Brasil: “La Seleçao è un obiettivo. Finché giochi e ti senti bene è un qualcosa che rimane sempre nei tuoi pensieri. Ci penso sempre, ma ho piena cognizione di ciò che serve, e non mi riferisco solamente alle mie prestazioni: saranno determinanti anche altri fattori per far sì che io possa tornare in nazionale. Ora penso soltanto a fare una buona stagione con la Lazio, poi se avrò l’opportunità ben venga e farò di tutto per onorare la maglia verdeoro. Capisco pure però che non basta giocar bene ed essere in forma, ma dipende anche dalle prestazioni degli altri giocatori, dalle scelte dell’allenatore”.

Sempre in ambito nazionale, l’elogio a Neymar: “Ad oggi penso sia il numero uno. È uno di quei giocatori in grado da solo di cambiare le sorti di una gara. Anche Dybala ormai è arrivato ad un livello altissimo. Poi ci sono i soliti: Messi, Ronaldo, Suárez, Gabriel Jesus, Coutinho. Neymar, per ciò che rappresenta nel Brasile, per quanto fatto nel Barcellona e per quello che farà nel Psg, ha tutto per essere la stella della prossima Coppa del Mondo”, riporta Lalaziosiamonoi.it.