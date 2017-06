Lucas Lima, una nuova stella per il Barcellona. Lo mandano i Neymar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Da gennaio 2018 sarò del Barcellona". La confessione è arrivata direttamente da Lucas Lima, trequartista del Santos e della Nazionale verdeoro. Il classe '90 vedrà infatti scadere il proprio contratto il prossimo 31 dicembre e in blaugrana per lui è già pronto un quadriennale. Un acquisto non certo casuale, per il quale garantisce Neymar in persona. Sarebbe, d'altronde, proprio il padre della stella brasiliana l'agente che sta portando avanti la trattativa tra il Barcellona e Lima. Ma non solo. Il talento di Marilia - almeno fino a poco tempo fa - era legato a Neymar anche a livello familiare, essendo fidanzato con sua sorella Rafaela (oggi compagna dell'interista Gabigol). Mancino puro, Lima come Neymar è calciatore che fa divertire e innamorare i tifosi. Fantasista o esterno, i risultati non cambiano e lo show è assicurato. Basterà però questa stella a far risplendere di nuovo l'universo blaugrana?