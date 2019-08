Lucas Moura dopo il ko con l'Inter: "Oggi il risultato non era importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante degli Spurs Lucas Moura ha commentato così la sconfitta ai rigori del suo Tottenham contro l'Inter in ICC: "Non è il risultato che volevamo, ma penso che la cosa più importante sia migliorare. Oggi non contava il risultato, dobbiamo lavorare e fare del nostro meglio in vista dell'esordio in campionato di settimana prossima", le sue parole riportate da Sportitalia.