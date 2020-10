Lucescu contro Pirlo: "Sono felice per lui. La Juve non avrà difficoltà nei gironi"

"Appena notai come si muoveva e toccava la palla mi resi conto che dentro quel ragazzino c'era un campione". Oggi Mircea Lucescu sfiderà Andrea Pirlo in Champions League, ma l'attuale allenatore della Dinamo Kiev è anche colui che lanciò l'ex regista nel mondo del calcio. "Non ho mai dovuto bacchettarlo - racconta nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport - qualche discussione sì, ma senza litigi. Non l'ho sentito di recente, ma sono felicissimo per lui".

La Juve ha cambiato parecchio.

"Sì, ma ha preso gente sia giovane che esperta. Forse pagheranno qualcosa in termini di organizzazione, ma più avanti. Non credo avranno difficoltà nella fase a gironi".

Da Rolando a Dybala passando per Kulusevski, Chiesa e Morata. Possono giocare tutti insieme?

"Difficile, undici campioni non fanno una grande squadra. Pirlo ha equilibrio: ti servono i geni, ma anche i lottatori".