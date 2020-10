Lucescu: "Cristiano Ronaldo è come Maradona. Proveremo a limitarlo, non a ingabbiarlo"

vedi letture

La Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, tra i primissimi tecnici di Andrea Pirlo come giocatore, sarà la prima avversaria della Juventus in Champions League. Al di là del Maestro, lo spauracchio principale è ovviamente Cristiano Ronaldo: “È come Maradona - racconta Lucescu a Tuttosport - cambia la squadra in cui gioca. Più che a ingabbiarlo, proveremo a limitarlo giocando di squadra. E oltre a lui ci sono giocatori come Dybala, Morata, Chiesa, Kulusevski”.