Lucescu: "Douglas Costa alla Juve ha dato il 60%. Demiral lo voleva anche l'Inter"

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev che affronterà la Juventus in Champions League, non ritroverà Douglas Costa, suo giocatore ai tempi dello Shakhtar Donetsk: “Mi dispiace non abbracciarlo - racconta il tecnico a Tuttosport nell'intervista rilasciata oggi - alla Juve ha dato il 60-70%. Colpa degli infortuni e forse anche del fatto che fosse simile a Dybala. Ritroverò però altri miei ex giocatori, per esempio Demiral: Zamorano mi chiamò per conto di Zanetti, lo volevano loro”.