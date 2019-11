Lucescu parla di Douglas Costa: "Non ha niente da invidiare a Mbappé"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista sulle pagine di Tuttosport a Mircea Lucescu, tecnico che ha allenato Douglas Costa allo Shakhtar Donetsk. L'allenatore ha parlato dell'uomo del momento in casa Juventus: "Preferisce gli assist ai gol: deve segnare molto di più e può farlo. Come qualità non ha niente da invidiare a Mbappé del Paris Saint Germain. È un vero campione".