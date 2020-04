Lucescu rivela: "Nel 2013 provai a portare Buffon allo Shakhtar. Può giocare fino a 45 anni"

vedi letture

Nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Tuttojuve.com', l'allenatore Mircea Lucescu ha svelato un retroscena riguardante una passata trattativa con Gianluigi Buffon. "Ma è vero che lo volevi allo Shakhtar Donetsk?", gli è stato chiesto. Questa la sua risposta: "Posso confermare questo retroscena, era il 2013 e andai in Italia a parlare con il suo procuratore. In quel momento avevamo un grande problema con il nostro portiere titolare, così avevamo pensato a Buffon perché credevamo potesse essere il giocatore giusto per noi. Non avevamo paura di niente e di nessuno, giocavamo alla pari contro le big europee. L'ho sempre stimato, purtroppo non siamo riusciti ad acquistarlo perché lui voleva continuare ad inseguire il sogno europeo con la Juventus. E ora a distanza di sette anni è ancora lì sul pezzo, per me può giocare fino a 45 anni".