Luci e ombre, prima con qualche scricchiolio: la Champions della Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli ottavi ci sono. Il primo posto anche. Con qualche scricchiolio, però: la Champions League della Juventus, nei numeri finali del girone, ha consacrato la formazione bianconera come una delle grandi favorite del percorso. Il discorso qualificazione, in ogni caso, è stato chiuso già nel girone di andata: Valencia strapazzato al Mestalla, stessa sorte per il Manchester United all'Old Trafford. Di mezzo lo Young Boys, demolito a Torino. Poi, però, sono iniziate le difficoltà: la rimonta dei Red Devils a Torino ha messo in discussione il primo posto finale di Allegri & Co. Addirittura, è arrivata l'inattesa sconfitta a Berna contro lo Young Boys nell'ultimo turno. Sarebbe stato secondo posto, se solo un Manchester in evidente crisi (tanto da arrivare poi all'esonero di Mourinho) non si fosse scontrato contro il redivido Valencia. Luci e ombre, in buona sostanza: il primo posto c'è, ma ci sono anche tante cose da migliorare per la Vecchia Signora. Compreso, nel bene o nel male, Cristiano Ronaldo: la discutibile espulsione contro il Valencia ha il suo peso, ma il fenomeno portoghese è fermo a un gol in cinque presenze, i freddi numeri qualcosa contano. Discorso diverso per Paulo Dybala: a dispetto delle difficoltà realizzative segnalate in campionato, l'argentino è stato il vero uomo Champions della Juve. Ora c'è l'Atlético Madrid, al Wanda Metropolitano, lo stesso stadio della finale. Ad Allegri e alla sua Signora il compito di tenere vive le luci e spazzare le ombre.