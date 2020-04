Luciano Moggi: "Nel calcio di oggi manca uno come me. Nessuno sa prendere decisioni vere"

Luciano Moggi, ex uomo mercato della Juventus, ha scritto il suo punto sul calcio di oggi sulle colonne di Libero. "Non vi sembra, amici lettori, che ci sia troppa confusione e pressappochismo nella testa di chi comanda? O meglio che non ci sia attualmente nessuno che sappia tenere saldamente in mano le redini del comando? Il problema è che a questo calcio manca uno che sappia prendere delle decisioni vere. Non è facile, certo, e lo so bene. Però io, da dirigente, mi sono sempre assunto le responsabilità delle scelte”.