Luciano Moggi: "Qualcuno freni Conte: parla troppo e sempre per lamentarsi"

Fondo di Luciano Moggi su Libero con tema centrale Antonio Conte. "Il caso che inquieta l'Inter dipende solo dalle pubbliche dichiarazioni rese da Conte che hanno fatto scoppiare la miccia di un’insofferenza, già dimostrata in altre occasioni, tra allenatore e società, quest’ultima colpevole, almeno secondo Conte, di non averlo aiutato nel momento del bisogno". Moggi aggiunge che "sarebbe il caso che qualcuno freni Conte, che è un ottimo allenatore ma parla troppo pubblicamente e sempre per lamentarsi. Quasi volesse dimostrare che i mancati successi non sono stati mai colpa sua, ma di altri".