© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Juventus e dell'Inter, Lucio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport sulla sua scelta di vestire il bianconero. "È stata una decisione sbagliata. Stramaccioni mi diceva di rimanere, ma Branca ogni dieci minuti mi chiamava per dirmi di cercarmi una squadra. Non arrivavano contratti forti, all'ultimo giorno non avevo altre opzioni. Conte? Dico che è un buon allenatore, quello che è successo ci poteva stare. Bonucci rischiava una lunga squalifica e Conte mi disse che avrei giocato io, poi non è successo e non ho trovato spazio. Sono stato poco alla Juve, non ho provato per i bianconeri l'affetto che ho sentito nei confronti dell'Inter. Non ho rancore nei confronti del mister, può essere l'allenatore giusto per riportarli in alt