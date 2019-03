Lucioni: "Sassuolo? Avevo detto sì. Ma il Lecce non mi ha ceduto"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni in conferenza stampa è tornato sulla trattativa che a gennaio l'ha visto vicino al trasferimento al Sassuolo: "Sono stato lusingato della loro chiamata a gennaio, avevo dato la mia disponibilità ad andare anche perché l’offerta era importante, ma l’ultima parola spettava al Lecce. Loro non hanno voluto portare avanti alla trattativa e io, come avevo sposato il progetto a giugno, ho voluto portarlo avanti con serenità e voglia a gennaio. - conclude Lucioni - Non è stato difficile accettare la decisione societaria”.