Ludogorets, Domuschiev: "Situazione non piacevole, ma si giocherà. Spero arrivi una vittoria"

Il patron del Ludogorets Kiril Domuschiev ha parlato a margine della riunione del comitato esecutivo della Federcalcio bulgara soffermandosi sulla sfida contro l’Inter e il possibile pericolo di contagio da coronavirus: “Non ho parlato con la squadra e non so se sono preoccupati, personalmente lo sono perché non è una situazione piacevole. Ma speriamo che tutto fili liscio. - riporta Sportal.bg - Rinviare la gara? Non credo che ci fosse la possibilità. Tutti abbiamo paura, ma io ho paura anche quando cammino per le strade di Sofia, per quello che accade in giro per il mondo. La partita si giocherà e speriamo che i ragazzi colgano un successo”.