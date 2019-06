Luis Alberto, con Inzaghi cambia tutto. Ma attenzione a Lopetegui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo avevano descritto con le valigie in mano, Luis Alberto, quando ha lasciato Formello per iniziare le vacanze. Da sicuro partente a perno della Lazio futura. Il passo è lungo ma non troppo. In dieci giorni sono variate le prospettive future dello spagnolo. O meglio, possono cambiare, perché il mercato si sa: è imprevedibile. Dieci giorni comunque importanti, perché sono stati quelli della firma di Simone Inzaghi. Se non fosse rimasto a Roma il tecnico, il centrocampista avrebbe preso un’altra strada. Con lui in panchina, invece, cambia la situazione. “Il mister tiene molto a me, c’è molta sintonia tra noi. Mi piace che dice sempre belle parole per me” le sue ultime parole rilasciate a testimonianza del loro legame.

Il richiamo di casa - Più che mal di pancia, quello di Luis Alberto può essere definito ‘nostalgia di casa’. Andalusia, Siviglia, per essere precisi. Vorrebbe tornare lì, su questo ci sono pochi dubbi, Sui social non perde mai occasione per ricordare quanto gli manchi la terra materna. Al richiamo della patria, si potrebbe aggiungere quello di un altro allenatore a lui molto caro: Julen Lopetegui, da poco ufficializzato nuova guida dei biancorossi. “Mi ha convocato in diverse occasioni tra l’Under 19 e l’Under 21. E soprattutto è stato il ct che mi ha permesso di debuttare con la nazionale maggiore della Spagna”, ha spiegato Alberto. Anche tra loro c’è un certo feeling, caratterizzato da un’idea ben precisa di calcio. Identità e filosofia in comune. E se già sul finire della scorsa estate il Siviglia aveva provato a prenderlo, lecito pensare che possa riprovarci un anno dopo. Se dovesse svilupparsi questa trama, difficilmente il 26enne dirà di no. Certo, bisognerà poi accontentare la Lazio che chiede circa 30 milioni, ma la sua volontà potrebbe essere decisiva. In caso di offerte da altre squadra, invece, ci sarebbe più freddezza. "A Roma sono felice e mi sento valorizzato”. Lopetegui o Inzaghi, dunque.

Ruolo centrale - Alla Lazio partirebbe davanti nelle gerarchie, nonostante sia stato protagonista di un'annata in chiaroscuro, compromessa all'inizio da una pubalgia e da una lesione all'adduttore. Alti e tanti bassi. Un rendimento sicuramente inferiore a quello superlativo di due stagioni fa. Vorrà riscattarsi, dimostrare di poter fare la differenza nella prossima corsa Champions. Gli infortuni lo hanno tormentato e ne ha risentito anche a livello mentale. Poco lucido e nervoso in troppe occasioni, come quando contro il Chievo si è fatto espellere a partita finita. Ora le vacanze, si schiarirà le idee. Poi verrà fatto il punto con il suo agente, lo stesso di Jony (esterno del Malaga accostato alla Lazio). Se dovesse rimanere, probabile che gli venga adeguato il contratto sui parametri degli altri big in rosa (Immobile, Leiva e Milinkovic prendono 2,5 milioni). Una buona strategia per addolcire la lontananza da San José.