Luis Alberto-Correa, la Lazio vince a Cagliari. Ai sardi non basta Pavoletti

Si è da poco conclusa la sfida fra Cagliari e Lazio, con i biancocelesti che si sono imposto 2-0 grazie alle reti di Luis Alberto e Correa.

TANTE OCCASIONI NEL PRIMO TEMPO, UN SOLO GOL - Il primo tempo è quasi tutto di marca Lazio: la squadra di Inzaghi dimostra di non avere la testa alla finale di Coppa Italia e si getta anima e corpo nella sfida con il Cagliari. Nella prima mezz'ora la Lazio costruisce tre nitide palle gol, senza tuttavia trovare la rete del vantaggio: Caicedo prima calcio alto sopra la traversa, poi colpisce Parolo che aveva provato l'inserimento. L'occasione più nitida però è per Luis Alberto: lo spagnolo, libero in area di rigore, calcia alto sopra la traversa da ottima posizione. Dopo il clamoroso errore, Luis Alberto si riscatta e trova la rete del vantaggio. Grande cavalcata di Marusic sulla destra, pallone a rimorchio per l'accorrente Luis Alberto che questa volta apre il destro e piazza il pallone nell'angolino basso dove Cragno non può arrivare.

NELLA RIPRESA LA MUSICA NON CAMBIA - Anche nel secondo tempo la Lazio continua a fare la partita e trova il meritato raddoppio: Marusic lancia il contropiede, Luis Alberto serve in velocità Correa che calcia ad incrociare e trova la rete, nulla da fare per Cragno.

LA LAZIO CONTROLLA, BRIVIDO FINALE - La squadra di Inzaghi, forte del doppio vantaggio, controlla bene la gara fino al novantesimo, quando il Cagliari, un po' a sorpresa, trova la rete che permette ai sardi di riaprire i giochi. Tanto per cambiare segna Pavoletti con la specialità della casa, il colpo di testa. Nel recupero il Cagliari prova l'assalto finale ma la difesa della Lazio e Proto fanno buona guardia. La squadra di Inzaghi resta così in corsa per l'Europa e lancia un bel messaggio all'Atalanta in vista della finale di Coppa Italia.