Luis Alberto e gli assist: è a -10 dal record della storia della Lazio

vedi letture

La Panini sabato ha riservato una figurina speciale a Luis Alberto. Il 're degli assist, la descrizione sotto la foto dello spagnolo, leader solitario di questa classifica in Serie A: è a quota 13, +3 dal Papu Gomez. Ha l'ultimo passaggio nel dna l'andaluso, che da vero trequartista dice sempre di preferire mandare in porta i compagni che trovare gloria personale. Se sia vero o no, i numeri parlano per lui e in totale nei suoi quattro anni alla Lazio, ne ha firmati 40 su 124 partite.

Se confermerà questo andamento - e se dovesse rimanere anche il prossimo anno come sembra - raggiungerà senza problemi la vetta della speciale graduatoria degli assist nella storia della Lazio. Al momento è quarto, a -1 dal terzo posto occupato insieme da Mauri e Ledesma, rispettivamente in 303 e 318 apparizioni. Sul secondo gradino del podio c'è Candreva a 44 (192 incontri) mentre in vetta c'è l'attuale capitano biancoceleste: Senad Lulic a quota 50, realizzati però in 351 partite ufficiali, ovvero quasi il triplo di quelle di Luis Alberto. Che ha in assoluto il miglior rapporto assist/presenze, che lo proietterà ancora di più negli annali ultracentenari del club.