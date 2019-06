Luis Alberto e i messaggi al Siviglia: i laziali non la prendono bene

Luis Alberto rincara la dose, ci mette il carico. “Lopetegui? So come lavora, mi piace. Vedremo cosa accadrà con il Siviglia”. Ecco le sue ultime parole rilasciate in Spagna, dove il suo nome viene costantemente accostato al club andaluso in cui è cresciuto. Dichiarazioni che si aggiungono a quelle di una decina di giorni fa, pronunciate per rispondere a Lotito: “Non capisco perché abbia detto così, mi ha dato fastidio. Tutti sanno che vorrei giocare con il Siviglia, posso dire che c’è una trattativa”. Frasi che a Roma, sponda biancoceleste, non sono piaciute. Sia nelle stanze dirigenziali, che tra i tifosi, poco contenti dell’atteggiamento del centrocampista spagnolo.

Già durante la scorsa stagione, alcuni comportamenti non erano piaciuti. Troppo nervosismo e poca umiltà in campo. A ogni fischio dell’arbitro seguiva una protesta, anche a partita finita, come contro il Chievo: espulso dopo i 90'. Un atteggiamento poco costruttivo forse dovuto anche alle difficoltà fisiche che ha incontrato il 26enne, da inizio anno alle prese con la pubalgia e problemi agli adduttori. Inzaghi ci punta, vorrebbe tenerlo a ogni costo. "È l'unico che mi ha chiamato, il nostro rapporto va oltre il calcio", ha confessato l'ex Liverpool. Ma la situazione ambientale rischia di precipitare. I laziali se la sono presa, vorrebbero più rispetto. "Chi indossa la maglia biancoceleste deve esserne felice e orgoglioso. Oppure: “Non ci deve fare un favore”. Sono due dei commenti più gettonati sui social.

Tra una decina di giorni, il 9 luglio, la squadra tornerà ad allenarsi. Luis Alberto è atteso nel quartier generale di Formello, salvo novità dal mercato. Se non dovesse andare via, il suo prezzo è di 30 milioni, rimarrà per la gioia del tecnico. Poi starà allo spagnolo riconquistare la piazza e rientrare nel cuore dei tifosi a suon di magie in campo. Per tornare in breve tempo ad indossare di nuovo il soprannome di 'magic' Luis. il mago.