Luis Alberto e il futuro biancoceleste: rinnovo e ingaggio quasi raddoppiato

Come per Milinkovic, non si può dire con certezza assoluta che Luis Alberto rimarrà alla Lazio anche il prossimo anno. Certo le probabilità sono molto alte, ma gli orizzonti durante il calciomercato sono sempre suscettibili a repentini cambiamenti, soprattutto se qualche top club europeo volesse a tutti i costi prendere l'attuale miglior assist man del campionato italiano (13). Al momento va detto che le acque sono calme, splende il sole e non c'è la sensazione di una tempesta in arrivo. In più, cosa fondamentale rispetto al compagno di reparto serbo, il 27enne andaluso è pronto a rinnovare il proprio legame con la Lazio nelle prossime settimane, quando l'emergenza sanitaria lo permetterà. La volontà di entrambe le parti è chiara e nessuno si è nascosto. "Ci siamo", ha annunciato lo stesso Luis Alberto la scorsa settimana: l'attuale contratto in scadenza nel 2022 verrà prolungato di tre anni e soprattutto l'ingaggio (ora di 1,8 milioni) verrà livellato sulle cifre di Milinkovic e Immobile (3,5 bonus compresi), i top player anche sotto l'aspetto salariale. Questa sua firma nero su bianco darebbe alla società di Lotito ulteriore forza per respingere eventuali attacchi in estate, per presentarsi così anche la prossima stagione con il mago numero '10' in mezzo al campo.