Luis Alberto è la chiave della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile segna, Milinkovic giganteggia e Acerbi difende in maniera quasi impeccabile. Ma il vero giocatore insostituibile nella Lazio di Inzaghi è Luis Alberto. Se lui gira, lo fa tutta la squadra. Trequartista, intermedio o play basso a far partire l’azione. In ogni zona del campo lo spagnolo è l’elemento che unisce tutti i puntini biancocelesti. È la chiave di tutto il gioco: con la sua qualità fa da collante tra la freddezza di Immobile, gli strappi di Correa, la fisicità di Milinkovic e la praticità di Leiva e via discorrendo. Domenica ha illuminato la Scala del calcio con giocate sopraffine degne di un poeta e di un danzatore, così è stato definito dai quotidiani il giorno dopo. Comanda la classifica assist a quota 7 e contro il Milan è stato il top player per tocchi di palla (89), occasioni create (3), passaggi offensivi (28/36) e dribbling (3). Non una novità, dato che anche nelle due gare precedenti è risultato essere il migliore per passaggi offensivi e slalom tra gli avversari. Nelle prime 11 di giornate di campionato, soltanto contro SPAL, Inter e Fiorentina non ha fatto gol o assist.

Numeri tanto lampanti da “costringere” il ct della Spagna Moreno a richiamarlo in nazionale due anni dopo l’ultima volta (era il 2017). Non ha giocato nell’ultimo doppio impegno della ‘Roja’, ma essere lì con le Furie Rosse è comunque motivo di vanto per un giocatore che al primo anno a Roma aveva pensato addirittura di smettere. Poi il cambio di passo grazie al lavoro tecnico, tattico e psicologico di Simone Inzaghi e l'eccellente campionato del 2017-18: 12 marcature e 18 assist con cui ha trascinato la Lazio a un passo dalla Champions, sfumata per differenza reti a favore dell’Inter. Nella stagione precedente Luis Alberto invece ha fatto un passo indietro, a causa di troppi problemi fisici legati alla pubalgia, e la squadra ne ha risentito. È evidente che se brilla lui, splendono anche tutte le altre stelle con l’aquila sul petto. “Non era facile fare la terza partita su livelli altissimi - ha spiegato il tecnico nella pancia di San Siro - Lui è un giocatote che deve sentire fiducia e noi gliela stiamo dando perché se la merita. Da due anni e mezzo è impressionante il suo livello”. Questione di fiducia, che ora sente arrivare da tutti: compagni, staff, tifosi e società, che dovrà cominciare a pensare all’adeguamento del contratto. Un giocatore così va tenuto, coccolato, protetto e stimolato: perché‘Magic Luis’ è la chiave di volta del gioco bianaoceleste e quando gira fa muovere tutto l’ingranaggio.