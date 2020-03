Luis Alberto e Parolo, due rinnovi in arrivo in casa Lazio. Poi le altre firme...

vedi letture

Parolo fino al 2021, Luis Alberto fino al 2025. In attesa di capire cosa accadrà nel Consiglio Federale straordinario di domani, che verosimilmente deciderà di sospendere il campionato per far fronte all'emergenza coronavirus, in casa Lazio si prova pensare al futuro. Perché se l’esito della Serie A è ancora un’incognita, la partecipazione della società alla prossima Champions non dovrebbe essere in dubbio. A Formello allora si vuole evitare il rischio di farsi trovare impreparati e la strepitosa stagione dei biancocelesti, che chiaramente in un momento di crisi come questo passa in secondo piano, dovrà essere un incentivo a portare avanti il progetto tecnico. La parola chiave è continuità: si vuole andare avanti ancora con questo gruppo, che anno dopo anno ha sempre stupito tutti.

In questa direzione si spiegano le firme che metteranno i due centrocampisti. Parolo, 35 anni e in scadenza nel 2020, ha perso il posto da titolare ma è stato utilizzato sempre come risorsa a partita in corso: ha esperienza, sa inserirsi con i tempi giusti ed è un incontrista che fa tanto lavoro sporco. Insomma, è una figura necessaria in una squadra e in più è un elemento positivo nello spogliatoio, oltre ad essere un fedelissimo di Inzaghi (era uno dei 7 che c’era quando il tecnico arrivò in prima squadra nell’aprile del 2016). Poi via con Luis Alberto, miglior assist man di questa Serie A (12): per lui è previsto un adeguamento fino al 2025 a 3,5 milioni di euro, come tutti gli altri big della squadra (dovrebbe avere anche una super clausola rescissoria di 90-100 milioni). Le altre situazioni urgenti - perché in scadenza tra 6 mesi - sono quelle di Cataldi, che ha già firmato fino al 2024 (si attende solo l’ufficialità), e Lulic. Il capitano biancoceleste ha subito un doppio intervento alla caviglia, ora si trova in Svizzera per la riabilitazione. Dovrebbe continuare ancora un anno con l'aquila sul petto, ma ogni discorso è rimandato a fine stagione. Quando poi si dovrà mettere nero su bianco il rinnovo più importante, quello di Simone Inzaghi. L’anno scorso a giugno ha prolungato solo di un anno (fino al 2021), non ci sono dubbi che quando si siederà con Lotito e Tare e metterà un’altra sigla.