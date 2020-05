Luis Alberto, il miglior assist-man della Serie A. Ma De Bruyne è (ancora) un'altra cosa

Il miglior assist-man della Serie A. Senza troppi dubbi, il miglior centrocampista in fase offensiva. Luis Alberto è la mente di questa Lazio e da quando ha arretrato il suo raggio d'azione, trasformandosi in un interno di centrocampo, ha completato il suo percorso di crescita consacrandosi come stella di primissimo livello.

Per quanto fatto fin qui e per il nuovo ruolo ricoperto, in molti lo paragonano alla stella del Manchester city Kevin De Bruyne. Classe '91 il belga, classe '92 lo spagnolo e un modo di interpretare l'azione - tanti dribbling, altrettanti assist e continue accelerazioni - molto simile.

I numeri però, nonostante la straordinaria stagione di Luis Alberto, evidenziano che tra i due calciatori c'è ancora una differenza importante.

Il confronto è tra i dati in Serie A di Luis Alberto e quelli in Premier League di De Bruyne, che ha una media addirittura superiore all'assist vincente ogni due partite per un totale di 15 dall'inizio del campionato contro i dieci dello spagnolo.

Entrambi cercano spesso il tiro in porta e provano a creare superiorità numerica tramite dribbling. Il belga, però, è più incisivo e ha una media di azioni d'attacco riuscite decisamente più alta rispetto a quelle di Luis Alberto. Di seguito il confronto dei parametri offensivi dei due calciatori.