Luis Alberto ispira la Lazio, Lazzari motorino: i voti di TMW

SASSUOLO-LAZIO 1-2 - 34' Immobile, 45' Caputo, 91' Caicedo.



Strakosha 6 - Può poco sul gol di Caputo, per il resto prestazione attenta.

Patric 6 - Confermato nel trio titolare di difesa, sbaglia pochissimo e si da da fare con alcune preziose chiusure.

Luiz Felipe 6 - Gioca poco più di un tempo nel quale non demerita, anzi. Sua una bella chiusura su Caputo. (dal 50' Bastos 6 - Meno propositivo del brasiliano, tuttavia non viene messo in difficoltà dagli avversari).

Acerbi 6.5 - Ex della partita non tradisce: autorevole dietro e bravo a far ripartire la manovra.

Lazzari 7 - Ispirato, non lo ferma nemmeno la pioggia. Dall'altra parte c'è Boga ed è l'ivoriano che è costretto a ripiegare per contenerlo. Dalle sue parti nascono sempre occasioni interessanti.

Milinkovic-Savic 6 - Nelle palle alte lui c'è sempre e anche nelle chiusure il serbo fa sentire la sua presenza. Stavolta però non riesce a incidere davanti.

Lucas Leiva 6.5 - È il motore biancoceleste, recupera palloni e li lavora facendo giostrare la squadra.

Luis Alberto 7 - Giocatore imprescindibile per questa Lazio, lo si è visto in Europa League dove la sua assenza contro il Celtic è costata cara, praticamente l'eliminazione. In campionato c'è sempre, sia in distinta, sia nell'impatto che ha sulla partita. Dà sempre l'impressione di poter inventare qualcosa di decisivo e anche stavolta ci riesce, duettando con Caicedo nell'occasione del gol vittoria.

Lulic 5.5 - Poco più di un tempo nel quale perde il confronto aereo con Peluso in occasione del momentaneo pari del Sassuolo. Poca spinta propulsiva. (dal 49' Lukaku 6 - Col belga in campo le cose vanno un po' meglio se non altro perché riesce a impensierire con le sue sgroppate gli avversari).

Correa 6.5 - Serve Immobile in occasione del gol del vantaggio, duetta con Luis Alberto e impegna Consigli in più di un'occasione. Gli manca solo il gol. (Dal 79' Caicedo 7 - Se a Correa manca solo il gol, ci pensa l'ecuadoriano a colmare la lacuna. Entra per dare peso in un campo che ha bisogno della sua fisicità segna un gol pesantissimo e bellissimo, mostrando grande abilità spalle alla porta e anche una bella intesa con Luis Alberto. Alternativa preziosissima nella corsa alla Champions).

Immobile 6.5 - Segna anche quando gioca una partita non certo memorabile. Il portiere ci mette del suo ma gli va dato atto di essere riuscito a tirare pur essendo controllato da tre uomini. A novembre ha eguagliato lo score della passata stagione. Se continua così il record di Higuain col Napoli potrebbe vacillare.