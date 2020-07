Luis Alberto, Jony, Patric e (forse) Borja Mayoral. La Lazio parla sempre più spagnolo

E' una Lazio sempre più spagnola. E’ attesa infatti la firma di Luis Alberto sul rinnovo del contratto. Resterà Jony, preso l’estate scorsa dal Malaga. E’ considerato nel progetto anche Patric. E il ds Tare, per l’attacco, sta puntando Borja Mayoral, 23 anni, di proprietà del Real Madrid e in prestito nell’ultima stagione al Levante (8 gol in campionato). E’ in scadenza 2021 con i Blancos e non rinnoverà. Ieri - sottolinea il Corriere dello Sport - circolavano nuove indiscrezioni relative a un possibile vertice per stasera a Roma. L’accordo per Mayoral con il Real Madrid dovrebbe essere trovato, l’attaccante spagnolo ha già dato l’assenso al trasferimento alla Lazio.