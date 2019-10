Luis Alberto: "Non c'è mai stata la possibilità di lasciare la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Mundo Deportivo:

Ritorna in Nazionale dopo due anni, cosa è successo nel frattempo?

"L'anno scorso ho subito un infortunio abbastanza grave che mi ha indebolito per gran parte dell'anno. E' stato molto difficile competere e sono rimasto fuori da diverse partite. In queste condizioni già ero poco utile al mio club, in più chiaramente non potevo arrivare in Nazionale".

Come si guarda avanti nel corso di un infortunio?

"Mi sono detto di essere più positivo possibile e di lavorare di più. Stavo giocando e non giocando tutto l'anno e in estate mi sono detto che dovevo guarire perché altrimenti la mia carriera avrebbe continuato a scendere e non potevo permettermelo".

Ora alla Lazio è una delle star della Serie A.

"Non so se sono una star o no. Quello che voglio è stare bene, continuare a divertirmi e mantenere questo livello il più a lungo possibile. Lavoro per prevenire gli infortuni, per evitare di stare ancora male. Voglio essere sempre disponibile per il mister, giocare bene anche per essere convocato più volte possibile".

Alla Lazio ha finalmente trovato il suo posto nel calcio?

"Sono stato in prestito al Malaga, al Deportivo dal Liverpool, ma quando sono arrivato alla Lazio sapevo che all'inizio sarebbe stato difficile e così è stato. Poi mi sono adattato e ho capito che dovevo continuare a provare a migliorarmi e a capire il campionato italiano. Ho giocato più di 100 partite nella Lazio e qui mi sento molto a mio agio, come del resto anche la mia famiglia".

Che ricordi ha del Barcellona?

"E' stato l'anno migliore della mia carriera perché potevo godermi davvero il calcio. E' stato il migliore perché ogni giorno avevo voglia di allenarmi e competere con gli altri. Era molto facile essere un giocatore in quel momento".

Questa estate si è parlato molto di un suo possibile ritorno in Spagna...

"Quando si parla di un giocatore è perché sta facendo bene. Penso che non ci sia mai stata la possibilità che io lasciassi la Lazio".

Si parla anche di Fabian Ruiz in orbita Barcellona, cosa ne pensa?

"E' normale: è giovane ed è un giocatore straordinario. Penso che sia uno dei migliori nel suo ruolo. Non ci sarà solo il Barcellona sulle sue tracce, ma anche tante altre squadre. Quello che deve fare ora è godersi il Napoli e giocare bene, senza pensare a cosa accadrà domani".

E se il Barça dovesse muoversi per lei?

"Se il Barcellona mi chiamerà, vi ringrazierò. Alla fine un giocatore deve pensare a competere, stare bene e decidere in base alle opportunità".