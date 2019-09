Dopo tre pali e tante occasioni sprecate (l'ultima da Lazzari pochi secondi fa), la Lazio trova la rete del pareggio con Luis Alberto. Immobile difende la palla in area di rigore e appoggia per lo spagnolo, che calcia benissimo, spedendo la sfera nell'angolino sinistro, in un pertugio quasi invisibile tra Florenzi, Pellegrini e Pau Lopez. Tutto da rifare all'Olimpico, è 1-1 tra Lazio e Roma.