Luis Alberto polemico su Instagram: "Massa doveva compensare"

Polemiche social per Luis Alberto, centrocampista della Lazio che non è stato convocato da Inzaghi per la gara di Coppa Italia contro il Napoli. Dopo l'espulsione di Lucas Leiva, arrivata sei minuti dopo quella di Hysaj, lo spagnolo, ha infatti commentato sul suo profilo Instagram: "Doveva compensare".