Luis Alberto polemico sulla firma del rinnovo, ma l'accordo c'è e verrà messo nero su bianco

Alle 11.15 di ieri ha dato il calcio dall’avvio del secondo tempo della partitella in famiglia della Lazio tirando direttamente da centrocampo. Poi Luis Alberto, in una storia Instagram, ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione contrattuale, dopo alcune notizie uscite venerdì che avevano annunciato l'ufficialità del rinnovo. “Curioso dalle news sui giornali…Rimango ad allenarmi…Chi ha fatto la firma per me!? Io non sono stato”, ha scritto il centrocampista spagnolo che non ha ancora messo il proprio nome sotto il foglio della Lazio. Nessuno spavento però, perché è solo questione di tempo. "Se non ci fosse stato il Coronavirus, avrei già rinnovato" aveva detto qualche settimana fa Luis Alberto, felice di essere al centro del progetto tecnico della Lazio e soddisfatto della proposta economica di Lotito: 3,5 milioni (bonus compresi) fino al 2025. I rapporti del giocatore col mondo biancoceleste, dopo alcune frizioni della passata stagione, sono ottimi. Così come quelli del suo entourage 'You First Sport' - lo stesso che cura gli interessi di Jony e Luis Suarez (obiettivo per l'attacco) - con la società biancoceleste. Tutto lascia presagire al lieto fine, che arriverà nelle prossime settimane. Per adesso, la testa è sul campo per raggiungere - o quanto meno provarci - il sogno scudetto.