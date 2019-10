© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiacchierata a 360° di Luis Alberto con la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo della Lazio si è espresso su tanti temi di attualità, confessando come i suoi sogni siano la Lazio in Champions a fine anno e quindi l'Europeo con la Spagna. Ma nelle battute finali dell'intervista il giocatore si è anche espresso sul mercato estivo e sul rinnovo di contratto: "Il Siviglia? Non hanno mai fatto alcuna offerta. Le voci girano perché io ogni volta che parlo del Siviglia dico che quella è casa mia. Non posso dire no al Siviglia ma non è il momento di cambiare aria: a Roma sto bene, nella Lazio uguale e se mai me ne andrò sarà solo perché il club vorrà vendermi. Rinnovo? Tare non mi ha chiamato e non credo lo faccia a breve".