Luis Alberto riprende il Cagliari al 93': 1-1 della Lazio in extremis

In pieno recupero arriva il pareggio della Lazio alla Sardegna Arena. Palla vagante in area di rigore, Luis Alberto, al 93', si avventa e con il destro non lascia scampo a Rafael. Lo spagnolo, che aveva chiesto il cambio pochi minuti fa, è dunque decisivo nel finale di partita.