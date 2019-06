Luis Alberto vs Lotito, Inzaghi con ago e filo per ricucire lo strappo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di tempo ce n’è ancora un po’. Così tra un bagno al mare, una passeggiata in spiaggia e il relax con la famiglia, Inzaghi dovrà trovare il tempo di cucire lo strappo tra Lotito e Luis Alberto. Ago, filo e (tanta) pazienza. Il taglio è fresco, grande e pesante. “L’unica cosa che non manca nel mondo del calcio sono i giocatori”, aveva detto lunedì il patron sul futuro dello spagnolo. Immediata la sua risposta, uno sfogo che non è piaciuto a Formello: “Non capisco, queste parole mi danno fastidio”. Botta e risposta. Il presidente ha voluto mandare una frecciatina al centrocampista, che a sua volta per non essere da meno ha messo altro pepe sul calciomercato: “Il Siviglia? Tutti sanno che vorrei giocarci, c’è una trattativa”. Dalla sicurezza alla possibilità di perdere sia lui che Milinkovic in un colpo solo.

Inzaghi vuole evitare che si possa verificare uno scenario simile. Sarebbe una catastrofe, per usare un termine caro a Tavecchio. A fine campionato aveva espresso il desiderio di tenerli entrambi, ma sa che è complicato. Se sul serbo ormai se ne è fatto una ragione, su Luis Alberto no. Tra i due c’è stima, rispetto e fiducia. Lo spagnolo, dopo un anno in panchina, avrebbe addirittura pensato di smettere. Inzaghi l’ha convinto, la persuaso e la rigenerato. Ci punta forte, vuole che il gioco della sua squadra passi dai suoi pedi eleganti. “Mi ha detto che sono importante per il suo progetto, è l’unico che mi ha chiamato. Con lui ho un rapporto che va oltre il calcio”. Non pensava a questo colpo di scena, ma lo difenderà e cercherà di far tornare il sereno nel rapporto con Lotito.

Non sarà facile, i due protagonisti hanno un carattere particolare. Pazienza, filo e ago, dicevamo. Dovrà tessere parecchio il tecnico piacentino, perché la stagione sarà lunga e servirà una cucitura che regga nei momenti difficili. I media andalusi cavalcano la situazione, spingono per il ritorno a casa del 26enne. Il problema per il Siviglia è il costo: per meno di 30 milioni non si muove. Se verrà raggiunta questa cifra, allora l’operazione diventerà possibile. Nel frattempo Inzaghi continua a ragionare su una Lazio che giri con le sue geometrie. C’è ancora tempo per sistemare lo strappo, ma guai a tirare ancora la corda anche per un solo centimetro.