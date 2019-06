© foto di J.M.Colomo

L'ormai ex commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, dopo aver lasciato il suo ruolo a causa di problemi personali, ha voluto ringraziare tutti diramando un comunicato: "Poiché i motivi che mi hanno impedito di sviluppare normalmente le mie mansioni di allenatore dallo scorso marzo continuano ancora oggi, ho deciso di lasciare questa posizione. Tutti i miei ringraziamenti ai responsabili della Federazione per la fiducia dimostrata. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori per la loro professionalità. Senza dimenticare i media per la vostra discrezione e rispetto per la situazione.

Grazie dal cuore,

Luis Enrique".