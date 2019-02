© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di Sky, che lo ha intervistato per la rubrica “I Signori del Calcio”, Luis Nazario da Lima, alias Ronaldo, parla così rispondendo ad una domanda molto particolare che in diversi si sono posti dopo l'arrivo ad altissimo livello di Cristiano Ronaldo, ora alla Juventus. Chi è il vero Ronaldo?

"Questa è una battuta che non deve dar fastidio a nessuno dei due. Perché quando me lo dicono io rimango molto orgoglioso e sono sicuro che anche lui lo sia. Diciamo che entrambi siamo i veri Ronaldo!".