Luis (Nazario) Muriel: il Franchi è già ai piedi del suo ultimo acquisto

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (34' e 70' Muriel, 44' Ramirez, 81' e 85' Quagliarella, 93' Pezzella)

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ho detto a Muriel che è l'unico calciatore che assomiglia a Ronaldo, il Fenomeno". Investitura importante quanto pesante, quella di mister Stefano Pioli, dopo il 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria. Come non paragonare all'ex campione dell'Inter, d'altronde, un attaccante in grado di spaccare in due le difese e le partite come il nuovo acquisto gigliato?

Dopo aver ben impressionato tifosi e compagni con una tripletta nel ritiro invernale di Malta e aver mostrato qualche buono spunto in Coppa Italia col Torino, Luis Muriel questo pomeriggio ha letteralmente preso per mano la sua nuova squadra. Titolare insieme a Simeone e Chiesa, l'ex Siviglia ha infatti prima sbloccato il risultato con una grande accelerazione a superare due difensori sulla sinistra e poi riportato provvisoriamente i viola in vantaggio con una galoppata di 40 metri sulla corsia opposta. Il tutto, accompagnato da colpi di tacco, progressioni devastanti e una grande lucidità davanti alla porta avversario. Questo era, in parte, Ronaldo Luís Nazário de Lima; questo è, oggi, Luis Muriel.

Debutto da sogno dunque per l'attaccante colombiano, che non avrebbe certo potuto escogitare modo migliore per presentarsi al pubblico fiorentino. Senza dubbio l'acquisto che serviva a una squadra che nel girone d'andata ha perso troppi punti per strada proprio a causa della sua scarsa vena realizzativa. E, allo stesso tempo, l'occasione giusto per il classe '91 per trovare finalmente quella continuità di rendimento che in carriera gli è sempre mancata.