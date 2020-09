Luis Suarez, dalla missione di Corvino alla corte fallita di Conte fino a quella di Pirlo

L'Ajax prese Luis Suarez, ora a un passo dal Napoli dal Groningen che lo acquistò dal Nacional Montevideo: le cronache di allora dicono che il club uruguaiano ha trattenuto per sè il 35% del cartellino dell'attaccante, dividendolo con il procuratore Daniel Fonseca, oltre a ricevere un milione di dollari come indennizzo. Suarez prese l'eredità di Ryan Babel, finito al Liverpool, ma per riuscirci fu costretto a rivolgersi all'arbitrato della Federcalcio olandese visto che il Groningen gli negò il trasferimento.

Corvino il primo italiano su Suarez Ripercorrendo l'archivio della memoria su Tuttomercatoweb, ecco che spunta la Fiorentina. Pantaleo Corvino volò in Olanda proprio per provare a prendere l'uruguaiano in odor di Juventus. Era il 2007 e di lì a poco si inserirono sul giocatore anche l'Inter, il Milan. Poi le grandi straniere, Suarez rinnovò con l'Ajax e nel 2010 si inserì anche la Juventus. Il listino di mercato dei bianconeri comprendeva anche nomi di grande o più scarso successo, da Serdar Tasci a Gonzalo Higuain, da Marouane Chamakh fino a Douglas del Twente. Poi Suarez. Disse di no all'Italia ("sono felice all'Ajax"), ma sempre nel 2010 ammise. "Se il Barcellona mi vuole, vado di corsa".

Il Liverpool 26.5 milioni di euro, il club del Merseyside scelse Suarez e liberò la partenza di Fernando Torres. Subito a segno, conquistò il cuore dei tifosi. Il rapporto col club, però, rischiò di incrinarsi e nel 2012 arrivarono indiscrezioni ancora sulla Juventus (che, tra gli altri nomi, seguiva proprio Edin Dzeko). L'offerta paventata? Quasi 20 milioni più Milos Krasic. Era la Juventus di Conte, anche nella sessione successiva, forte anche di un Liverpool in difficoltà, il tecnico ci riprovò. Il Pistolero alternava un "qui mi sento a casa" a un "considererei l'offerta del Bayern Monaco".

La benedizione di Keegan e la MSN Su queste colonne, King Kevin Keegan disse che "Suarez potrebbe far bene alla Juventus. Potrebbe far bene ovunque". Brendan Rodgers decise di blindarlo, Ian Ayre, dirigente, spiegò a chiare lettere. "Rimane". Poi il Mondiale, il morso a Chiellini, l'addio destinazione Barcellona per una cifra nell'intorno dei 75 milioni di sterline. Suarez divenne il terzo giocatore più pagato del calciomercato, il resto è una 9 e la MSN, titoli su titoli, un successo dopo l'altro.

La rottura e la Juventus Il resto è storia recente. La crisi del Barcellona, l'avvento di Ronald Koeman, la rottura, le valigie alla porta della Catalogna. Suarez e i culé è una storia finita nonostante l'amicizia fraterna con Lionel Messi. Così la Juventus, il sì, i contatti con Pavel Nedved, la voglia di bianconero e di giocare anche con Cristiano Ronaldo. Manca il passaporto, lo status comunitario. Uno scoglio e la burocrazia, prima di dire addio e di cambiare ancora casa. Dall'Uruguay, a due tappe in Olanda, a Liverpool, a Barcellona fino a Torino.