Luis Suarez è atterrato in Italia. E' a Perugia, adesso sosterrà l'esame per il passaporto

Pochi istanti fa, Luis Suarez è atterrato a Perugia. Con volo privato diretto dal Prat, l'uruguaiano è arrivato in Umbria. Adesso si dirigerà all'istituto dove sosterrà l'esame B1 per riattivare le pratiche per lo status da comunitario. Nel frattempo, la Juventus sta però attendendo novità da Trigoria: gli intermediari per Edin Dzeko sono nel centro sportivo insieme all'agente di Milik e a quelli del polacco. Il domino con Roma e Napoli è pronto per definirsi. Suarez, in ogni caso, sta per sostenere l'esame...