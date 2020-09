Luis Suarez e il Barcellona. L'accordo tra tutte le parti è vicino ma c'è lo scoglio passaporto

vedi letture

Luis Suarez ha detto sì alla Juventus. La Juventus è pronta a dir sì a Luis Suarez. Fabio Paratici e Federico Cherubini, uomini mercato dei bianconeri, giocano su entrambi i tavoli, per non farsi trovare impreparati. Con Edin Dzeko, però, il tassello che deve muoversi per primo è quello dell'accordo tra Roma e Napoli per lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under. Tanti fattori che rendono a oggi meno difficile l'intesa per il bosniaco, anche se non certo impossibile. Dall'altra parte resiste il nome del Pistolero che è stato di fatto scaricato dal Barcellona. L'avvocato del calciatore è in contatto con la dirigenza Blaugrana: sta trattando lo svincolo con buonuscita anche se il Barcellona non vorrebbe perdere Suarez gratuitamente. Come per Rakitic, come per Vidal. Trattativa in corso, dall'altra parte Suarez e la Juventus sono in trattativa per un biennale a cifre importanti, circa 10 milioni. Il problema, però, è il passaporto: i legali di Suarez non si sono fatti trovare impreparati e sono al lavoro sulla questione già da un po'. Due le possibilità, adesso: o percorso per ottenerlo tramite il Consolato italiano a Barcellona o passaporto spagnolo, già in possesso della moglie. Servirà tempo ma le parti spiegano che ce n'è, prima che chiuda la sessione: la Juventus non può prendere altri extracomunitari dopo averne già presi due, McKennie e Arthur.