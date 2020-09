Luis Suarez è il grande obiettivo della Juve: intanto il Barça lo esclude dall'amichevole

Luis Suarez non parteciperà alla prima amichevole estiva del Barcellona, in programma stasera alle 19 contro il Nastic de Tarragona allo stadio "Johan Cruyff". Ad anticiparlo è l'emittente RAC1, secondo la quale il 'Pistolero' non sarà neanche convocato. Un ulteriore indizio, questo, di come l'attaccante uruguaiano non rientri affatto nei piani di mister Koeman, che aveva già avvisato da tempo sia il diretto interessato che il suo grande amico Lionel Messi.