Luis Suarez e la scelta dell'Atletico Madrid: "Prima del sì ho parlato con Godin e Griezmann"

vedi letture

Perché Luis Suarez ha scelto l'Atletico Madrid? Il Pistolero, a lungo nel mirino della Juventus nelle scorse settimane, durante la conferenza stampa di addio al Barcellona ha spiegato un retroscena riguardante la sua scelta ricaduta sui Colchoneros: "Ho parlato con tanti giocatori, anche con Diego Godin e Griezmann. Me ne vado in una squadra molto competitiva, una squadra che lotta per la Liga e in Champions. Una squadra ambiziosa, io cercherò di farla crescere per vincere altri trofei".

CLICCA QUI per rileggere tutte le parole di Luis Suarez in conferenza stampa