Luis Suarez può essere il 9 della Juventus? Pirlo: "Difficile visti i tempi per il passaporto"

Luis Suarez è stato il grande obiettivo per l'attacco della Juventus nei giorni scorsi. Il tecnico Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato delle residue possibilità di vedere il Pistolero in bianconero: "Se esistono ancora possibilità che possa arrivare a Torino? E' difficile, guardando ciò che è successo e soprattutto i tempi per ottenere il passaporto che saranno lunghi. Per questo è difficile che possa essere il centravanti della Juventus".