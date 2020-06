Luis Suarez torna e manda un messaggio a Lautaro, Setien: "Sicuramente titolare domani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Maiorca, mister Quique Setien ha parlato così del ritorno di Luis Suarez al centro dell'attacco del Barcellona: "Domani sarà sicuramente titolare, anche se forse non giocherà tutta la partita. Luis sta bene, ma dopo cinque mesi è logico che abbia bisogno di qualche gare per ritrovare il miglior se stesso. E noi non vogliamo certo rischiarlo".

Il centravanti uruguaiano, al rientro dopo un lungo infortunio al ginocchio, è pronto a riprendersi dunque il suo spazio al fianco dei big blaugrana. Con un messaggio chiaro anche in ottica mercato, dopo settimane e settimane di rumors su Lautaro Martinez.