Luiz Felipe, l'agente: "L'interesse del Barça un onore". Ma la Lazio è pronta con il rinnovo

La notizia è rimbalzata nella mattinata di ieri dalla Catalogna ed è stata lanciata dal Mundo Deportivo. "Il Barcellona ha puntato Luiz Felipe" ha scritto il quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana, che oggi ha anche intervistato l'agente del classe '97 della Lazio. "Se il Barcellona lo segue è un onore. - ha spiegato Stefano Castagna - Il giocatore per ora ha la testa solo alla Lazio e vuole vincere il titolo dopo che l’emergenza Coronavirus è rientrata. Certo, il Barcellona rimane il Barcellona". Poi ancora: "Ha 22 anni, passaporto comunitario. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo. Ad oggi però, nessuno del Barcellona mi ha parlato, anche se diversi club importanti europei hanno contattato la Lazio prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Non ci sono tanti centrali sul mercato”.

La Lazio lo ha prelevato giovanissimo dal Brasile (agosto 2016) e lo ha fatto crescere. Con fiducia e pazienza, senza bruciare i tempi. Prima con un prestito alla Salernitana, poi a Formello sotto gli occhi di Inzaghi che quest'anno l'ha definitivamente promosso titolare della difesa meno battuta di tutto il campionato italiano (23 gol subiti, uno in meno di Juve e Inter). Vanta già 73 presenze con le maglia biancoceleste e in questa stagione è entrato anche nel giro della selezione olimpica verdeoro. L'attuale contratto, da 500 mila euro netti, è in scadenza nel 2022 e la società ha già iniziato da tempo le trattative per il rinnovo. La volontà del ds Tare è quella di continuare con Luiz Felipe, la cui valutazione adesso si aggira tra i 35 e i 40 milioni. Il Barça è avvisato: se lo vorrà, dovrà mettere in conto di fare un investimento importante.