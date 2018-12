Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dall'inizio del match contro il Torino. Il centrale brasiliano è fresco papà e racconta la gioia della nascita del figlio: "Ero a Formello stanotte quando ho ricevuto la notizia della nascita di mio figlio, ancora non sono riuscito a vederlo. Dopo la partita andrò subito a trovarlo. La prestazione di Bologna fa già parte del passato, dobbiamo essere concentrati sul match di oggi. Bisogna giocare come abbiamo fatto a Bologna. Abbiamo bisogno di vincere per rimanere al quarto posto e per questo motivo dobbiamo dare al massimo".