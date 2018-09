Luka Modric vince il The Best: il croato premiato dalla FIFA

© foto di J.M.Colomo

È Luka Modric il The Best del 2018: il centrocampista croato del Real Madrid è appena stato premiato come miglior giocatore dell'anno dalla FIFA nel corso della cerimonia di questa sera a Londra.

Queste le sue parole dal palco: "Sono onorato di essere qui. Prima di tutto congratulazioni a Salah e CR7, sono sicuro che entrambi avranno presto un'altra opportunità. Questo titolo non è solo mio, ma è anche dei miei compagni del Real e della Croazia".