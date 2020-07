Lukaku, 23 al primo campionato e 15 in trasferta: eguagliato il record di Nyers fuori casa

Romelu Lukaku fa abbuffata di record. La doppietta siglata al Genoa porta il belga a 29 gol nel 2019/2020, miglior risultato stagionale a livello personale. E dietro l’angolo c’è anche il record di gol in campionato: oggi è a 23, nel 2017 ha chiuso la Premier League a 25 con l’Everton. I 23 gol fin qui siglati in campionato, inoltre, rappresentano la terza miglior prestazione di un giocatore dell’Inter al suo primo anno in A: meglio di lui soltanto Ronaldo (25) e Nyers (26). Lukaku, però, ha eguagliato il francese in una statistica: con i due oggi, ha segnato 15 gol in trasferta in campionato, eguagliando tra i giocatori dell’Inter proprio il record di Nyers, datato 1950.