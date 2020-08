Lukaku a quota sei gol in Europa League. Contro il Siviglia per diventare il re dei bomber

Cinque gol allo Shakhtar sono valsi all'Inter la qualificazione alla finale di Europa League dieci anni dopo quella di Champions che valse il Triplete alla formazione di Josè Mourinho. Ma non solo. Con i due gol di questa sera, infatti, Romelu Lukaku è salito a quota sei gol in questa edizione della seconda competizione europea per club a due lunghezze dall'attuale capocannoniere Bruno Fernandes del Manchester United. La finalissima contro il Siviglia potrebbe essere, dunque, l'occasione giusta per il belga per agganciare il portoghese dei Red Devils e assicurarsi, anche se a pari merito, la corona di bomber dell'ex Coppa UEFA che lo scorso anno fu vinta da Olivier Giroud del Chelsea poi campione della manifestazione.